В Петербурге водитель сбил шестерых пешеходов и скрылся с места аварии

В Петербурге автомобилист сбил шестерых пешеходов, после чего скрылся с места аварии. Авария произошла в ходе столкновения автомобиля Opel, за рулём которого находилась 50-летняя женщина, которая во время поворота не уступила дорогу встречному автомобилю Geeley.

После столкновения Geeley отбросило в группу людей, ожидавших зеленый сигнал светофора. По информации правоохранительных органов, после происшествия водитель сбивший пешеходов скрылся с места происшествия. Пострадавшие, среди которых была и 13-летняя девочка, были доставлены в больницу с травмами средней степени тяжести.

В настоящее время полиция активно ищет водителя, которому, согласно свидетельствам очевидцев, не более 25 лет.