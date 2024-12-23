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Десятая «Русская классика» стартовала в Туле

21 декабря на центральном стадионе «Арсенал» началась юбилейная, десятая «Русская классика». Для всех гостей были организованы зоны активности: бросковая зона, выступления артистов с живой музыкой, хоккей в валенках.

Десятая «Русская классика» стартовала в Туле
Фото предоставлено пресс-центром АКМ

На церемонии открытия выступила тульская участница шоу «Голос, уже не дети» Мария Панюкова под яркое огненное шоу и фейерверк.

Гостей и участников матча поприветствовал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

 Для нас большая честь впервые принимать такой матч на тульской земле. Сегодня здесь с нами почетные гости  легендарные хоккеисты суперсерий СССР  Канада. Они изменили историю хоккея и его облик. За последние несколько лет тульский хоккей прошел большой путь. И сегодня мы имеем сильные клубы, которые развиваются, достигают новых побед и двигаются вперед. Уверен, что сегодня нас ждет яркая и захватывающая игра.

Десятая «Русская классика» стартовала в Туле
Фото предоставлено пресс-центром АКМ

Также губернатор Тульской области напомнил, что 22 декабря — День отечественного хоккея, и поздравил всех с наступающим праздником.

Трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк также обратился к собравшимся:

 От имени ФХР хотел поздравить вас с праздником хоккея. Хоккей  наша национальная гордость. Наш президент играет в него. Я хотел поблагодарить губернатора Тульской области и всех организаторов, которые гостеприимно встретили нашу команду.

Еще Владислав Александрович выразил слова благодарности хоккеистам Суперсерии 1974 года, которые провели автограф-сессию для воспитанников детской школы «Академия Михайлова».

Двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов:

 Впервые на тульской земле проходит «Русская классика». Хочу сказать большое спасибо всем за эту идею. Она родилась в прошлом году, а сегодня мы уже здесь. Хочу поблагодарить Алексея Геннадьевича Дюмина, который поддержал идею, руководство группы компаний «Полипласт»  Александра Зинуровича и Александра Федоровича, и губернатора Тульской области Дмитрия Вячеславовича. И хочу поблагодарить звезд хоккея Суперсерии 74-го года. Да здравствует хоккей!

Десятая «Русская классика» стартовала в Туле
Фото предоставлено пресс-центром АКМ

Председатель совета директоров группы компании «Полипласт» Александр Шамсутдинов:  

 Хочу выразить слова благодарности губернатору Дмитрию Миляеву за то внимание, которое он уделяет развитию хоккея в Тульской области. А также ветеранам хоккея, которые заложили прочный фундамент для его будущих достижений.

Сегодня на «Арсенале» встретились тульский АКМ и тюменский «Рубин».

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