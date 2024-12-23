Не все пенсионеры получат свои деньги в январе

С наступлением нового года, а именно с первого января 2025 года, в России официально начнется процесс индексации пенсионных выплат, который был ожидаем многими гражданами страны. Тем не менее, следует отметить, что это значимое обновление в пенсионной системе не будет применяться ко всем пенсионерам без исключения одновременно.

Кто получит деньги в январе

В частности, для категории граждан, которые получают страховые пенсии в связи с достижением пенсионного возраста, признанием их инвалидами или в случае утраты кормильца, предусмотрено увеличение пенсионных выплат на 7,3 процента. Этот шаг будет осуществлен без промедления и вступит в силу уже с первых дней нового года.

Что касается пенсионеров, которые получают социальные и государственные пенсии, то для них индексация будет проведена несколько позже. Ожидается, что этот процесс начнется с апреля 2025 года.

Сколько процентов будет повышение весной

Предполагаемое повышение в апреле планируется на уровне 14,75 процента. Однако, стоит учитывать, что в этот прогноз могут быть внесены определенные корректировки.