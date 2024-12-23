  • 18+

  • Сегодня

    23.12.24, Пн

    Погода

    +2°

  • 18+

  • Курсы валют

    $102.34 €106.54 ¥13.99

Не все пенсионеры получат свои деньги в январе

С наступлением нового года, а именно с первого января 2025 года, в России официально начнется процесс индексации пенсионных выплат, который был ожидаем многими гражданами страны. Тем не менее, следует отметить, что это значимое обновление в пенсионной системе не будет применяться ко всем пенсионерам без исключения одновременно.

Не все пенсионеры получат свои деньги в январе
Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Кто получит деньги в январе
В частности, для категории граждан, которые получают страховые пенсии в связи с достижением пенсионного возраста, признанием их инвалидами или в случае утраты кормильца, предусмотрено увеличение пенсионных выплат на 7,3 процента. Этот шаг будет осуществлен без промедления и вступит в силу уже с первых дней нового года.

Не все пенсионеры получат свои деньги в январе
Фото: pxhere.com

Что касается пенсионеров, которые получают социальные и государственные пенсии, то для них индексация будет проведена несколько позже. Ожидается, что этот процесс начнется с апреля 2025 года.

Сколько процентов будет повышение весной
Предполагаемое повышение в апреле планируется на уровне 14,75 процента. Однако, стоит учитывать, что в этот прогноз могут быть внесены определенные корректировки.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

На 50% быстрее: как в 2024 году в Петербурге изменились мобильная связь и Интернет

На 50% быстрее: как в 2024 году в Петербурге изменились мобильная связь и ИнтернетНовости
В 2024 году Северная столица стала первой по скоростям мобильного интернета среди российских мегаполисов. Средние значения у всех операторов по городу превысили 50 Мбит/с. Согласно данным агентства Telecom Daily, наиболее высокие результаты на загрузку и выгрузку контента показал оператор T2. Об этом стало известно в рамках пресс-конференции компании в арт-резиденции...
Подробнее