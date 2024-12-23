Совкомбанк участвует в финансировании строительства первой в России высокоскоростной магистрали

Совкомбанк вместе с другими участниками синдиката кредиторов, включая Сбербанк и ВТБ, завершил этап финансового закрытия уникального по масштабу и объему инфраструктурного проекта – строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Кроме создания магистрали, проект предусматривает разработку и производство современного подвижного состава, способного развивать скорость до 400 км/ч. Группа ГТЛК выступает заказчиком поездов с их последующей передачей в лизинг.

Проект осуществляется на условиях концессии, где концедентом выступает Российская Федерация через Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор). Общая стоимость проекта превышает 2 триллиона рублей, более половины этой суммы предоставляет синдикат кредиторов, включающий Совкомбанк. Документы, обеспечивающие процедуру финансового закрытия, были подписаны участниками проекта 20 декабря в присутствии главы Минтранса Романа Старовойта.

«Это очень важный и полезный инфраструктурный проект для нашей страны. Наш банк рад принять участие в его финансировании», — отметил заместитель председателя правления — глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов. «ГТЛК доверена роль заказчика 41 серийного поезда. Компания имеет опыт моделирования сложных инфраструктурных и инновационных проектов. С учетом того, что подвижной состав финансируется за счет кредитных ресурсов передовых российских банков, важно правильно выстроить и соблюсти все экономические ковенанты проекта. Сегодняшнее соглашение – важный шаг в реализации проекта создания первой высокоскоростной магистрали в стране», – прокомментировал глава ГТЛК Евгений Дитрих.

Новая магистраль сократит время поездки между Москвой и Санкт-Петербургом до 2 часов 15 минут, повысив удобство и мобильность для пассажиров. Проект также создаст тысячи новых рабочих мест и станет стимулом для развития высокотехнологичных производств.