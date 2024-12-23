Здания ветеринарной лаборатории на улице Московской в Петербурге признаны памятником архитектуры

Исторический комплекс зданий, который когда-то был бактериологической лабораторией ветеринарного ведомства МВД, расположенный по адресу Московский проспект, 99, был закреплён за регионом как объект исторического наследия. Об этом сообщили в пресс-службе КГИОП.

Эта лаборатория была основана в 1898 году и стала центром разработки эффективных способов противодействия инфекционным заболеваниям у животных, а также в разработке вакцин. Строение, которое является уникальным образом архитектуры и науки, было возведено в 1905 году по проекту инженера Александра Монтага. Этот комплекс стал первым специализированным зданием для ветеринарных исследований в Петербурге и до настоящего времени сохранил как исторический облик, так и свою первоначальную функцию.

В настоящее время здания комплекса находятся в ведении Петербургского государственного ветеринарного университета. В главном здании продолжается образовательная работа, в то время как другие строения приспособлены для административных нужд и проведения лабораторных экспериментов.