Хирург рассказал какие процедуры можно сделать во время новогодних каникул

Доктор Денис Груздев, специализирующийся на хирургии, косметологии и дерматологии, поделился со зрителями информацией о том, какие процедуры стоит выбрать для праздничных дней в одном из выпусков телеканала «Санкт-Петербург».

Хирург упоминает, что некоторые пациенты избегают определенных операций, таких как блефаропластика, из-за возможных последствий. Однако он утверждает, что при выполнении этой операции в начале нового года, к середине января восстановление завершится почти на 100%, что позволит пациенту спокойно возвращаться к обычной жизни.

Кроме того, доктор Груздев рекомендует рассмотреть возможность нитевого лифтинга, который отличается более коротким периодом восстановления по сравнению с пластическими операциями. Для улучшения результатов от этой процедуры можно применить игольчатый RF.

Обращаясь к вопросу домашнего ухода за кожей, косметолог подчеркивает важность регулярности в применении различных средств, таких как маски, патчи, скрабы и пилинги. Выбор подходящих для вас продуктов ухода является ключевым для достижения желаемых результатов.