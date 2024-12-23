Как будут работать поликлиники Петербурга в новогодние каникулы

Лечебные заведения Петербурга не станут прерывать свою деятельность в период с 29 декабря по 8 января. Однако в дни праздников расписание работы медицинских учреждений претерпит изменения. Об этом сообщает издательство «Федерал Пресс».

Время приема в поликлиниках будет с 9:00 до 15:00. Детские клиники будут доступны для посещения с 9:00 до 12:00.

Службы экстренной помощи и пункты неотложной медицинской помощи продолжат обслуживать жителей города круглосуточно. Каждый житель Петербурга всегда сможет обратиться за медицинской помощью в период празднования Нового года.