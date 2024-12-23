Как выстроена выставка-блокбастер Виктора Васнецова рассказали в Русском музее

В Корпусе Бенуа открылась выставка, посвящённая 175-летию Виктора Васнецова. Выставка демонстрирует различные аспекты творчества художника, включая его вклад в русскую культуру и ментальность. О том, как выстроена выставка сообщило издательство «Фонтанка.ру».

Куратор Сергей Кривонденченков акцентирует внимание на целостности и комплексности творчества Васнецова, его роли в развитии сказочной темы, передвижничества, театральных декораций, архитектуры и дизайна. Религиозная тематика отражает поиски истоков русской православной культуры.

Выставка не является традиционным представлением творчества художника, а напоминает певучее фэнтези с знакомыми образами. Условность и оперность произведений Васнецова сегодня воспринимаются как сильные стороны его искусства.

Экспозиция начинается с полотен, посвящённых ратным подвигам, и организована тематически, что позволяет зрителю погрузиться в атмосферу богатырского мира. Цвет стен в первом зале светло-зелёный, с плавными изгибами, освещение мягкое. В следующих залах посетителей выставки ждут голубой и насыщенный красный. В отличие от выставки Сурикова, Васнецова демонстрируют на матовых фонах, что делает экспозицию более солидной и менее загруженной. Монументальные религиозные полотна выглядят живо, просматривается анфилада, и на выставке приятно находиться.

Дизайнер Леонид Сиваш рассказал, что он «человек старой школы» и не любит говорить о красоте, но его работа говорит сама за себя. Выбор цветов в первом зале связан с военной тематикой, остальные цвета дизайнер выбирал, основываясь на своих ощущениях. Интуиция его не подвела — искусствовед Дмитрий Сарабьянов писал о зелёном цвете картины «После побоища…», что в ней чувствуется важность земли. Ритм цветовых акцентов найден методом проб и ошибок.

Чередование эпического и камерного гармонично сочетает разные темы. После зала с богатырскими мотивами вы увидите «Ивана-царевича на Сером Волке» и снова камерный кабинет с «Алёнушкой». Голубой зал можно назвать лирическим «женским царством», местом тишины и песен, учитывая представленные там произведения.

Прикладной аспект творчества Васнецова представлен на выставке предметами мебели и декора. Религиозная же тематика выставки включает оригинальные работы для росписей, этюды и эскизы. Одна из ключевых работ — «Крест-распятие» из Музея истории религии.

В предпоследнем зале представлены театральные эскизы и этюд «Лес», а в финале выставки — хронология событий и «Ковёр-самолёт».

Виктор Васнецов — московский художник, и его работы в залах Корпуса Бенуа смотрятся особенно интересно. «Сказочная» тема и богатырское начало требуют соответствующего оформления, но благодаря архитектурным решениям и развеске Русский музей избежал излишней декоративности.