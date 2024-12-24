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В Приморском районе Петербурга самосвал столкнулся с автобусом

Во вторник в Приморском районе Петербурга произошло серьезное ДТП: самосвал столкнулся с пассажирским автобусом.

В Приморском районе Петербурга самосвал столкнулся с автобусом
Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Авария случилась около шести часов утра на пересечении Стародеревенской улицы и Богатырского проспекта.

По предварительным данным, 33-летний водитель грузовика «КАМАЗ», поворачивая налево, не предоставил преимущество автобусу «ЛиАЗ», который тоже поворачивал.

В результате столкновения пострадали четыре человека: трое пассажиров автобуса и сам водитель. Все они были госпитализированы с травмами средней тяжести. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства аварии.

Из-за ДТП движение на перекрестке было затруднено по состоянию на девять утра.

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