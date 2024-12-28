Стал известен режим работы Русского музея в новогодние праздники

Русский музей в Петербурге объявил об изменениях в режиме работы на новогодние праздники. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Музей будет закрыт 31 декабря, 1 и 7 января. Для удобства посетителей часы работы выставок «Великий Карл. К 225-летию со дня рождения Карла Брюллова» и «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения» будут продлены. 30 декабря и 6 января музей будет открыт с 10:00 до 20:00, а со 2 по 5 января и 8 января – с 10:00 до 18:00.

Ранее сообщалось, что с 2 по 8 января в Ботаническом саду пройдёт новогодний фестиваль, включающий прогулку по оранжереям, квест для детей, а также посещение Ботанического музея и выставки икебана.