Станцию метро «Парк Победы» закроют на реконструкцию

Станция метро «Парк Победы» в Петербурге будет полностью реконструирована и закрыта для пассажиров на время работ. «Петербургский метрополитен» объявил тендер на выполнение проекта, завершение которого запланировано на 16 августа 2027 года. Стоимость проекта оценивается в 3,2 миллиарда рублей.

Закрытие станции «Парк Победы» произойдет на фоне продолжающегося закрытия станции «Фрунзенская» на той же линии, что еще больше повлияет на движение поездов в метро. «Фрунзенская» закрыта с 1 июня 2024 года для полной реконструкции. На ее месте появится новое здание с двумя подземными и пятью надземными этажами. Помимо вестибюля станции, здесь также разместится единый диспетчерский центр метрополитена.

Напомним, что 27 декабря в 9 утра открылась станция метро «Горный институт».