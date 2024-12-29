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В Петербурге число должников, которым закрыли выезд за границу, выросло в 3,5 раза

Почти 225 тысяч человек не имеют возможности выехать за границу в Петербурге. По состоянию на конец декабря, количество должников в городе выросло в 3,5 раза.

В Петербурге число должников, которым закрыли выезд за границу, выросло в 3,5 раза
Фото: pixabay

По информации РБК, большая часть должников не платят алименты, также возможности попасть за границу лишены обладатели кредитов и задолженностей по коммунальным и налоговым платежам.

Получить запрет на выезд за границу можно в том случае, если долг превышает 30 тысяч рублей, а для алиментщиков установлен лимит в 10 тысяч рублей. Данная мера позволила в 2024 году взыскать 30,6 миллиона рублей.

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