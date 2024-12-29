Стилист Александрова объяснила, какие кошельки будут в моде в 2025 году

Кошелек – аксессуар, которым мы пользуемся каждый день, поэтому его выбор – дело ответственное. Хочется, чтобы кошелек был актуальным, но при этом функциональным и отвечал индивидуальным требованиям хозяина. Размер, цвет, стоимость, материал, способ хранения банкнот, монет и карт, застежка на молнию или замок – вот небольшой список характеристик, на которые стоит обратить внимание при покупке своего идеального кошелька, рассказала Gazeta.SPb стилист Юлия Александрова.

Классические кошельки в два сложения никогда не выйдут из моды, оставаясь многофункциональными: отделения для купюр, мелочи и банковских карт. Зернистая, прочная кожа — беспроигрышный материал, потому что она красиво стареет. Кошельки из переработанных или экологически чистых материалов продолжат набирать популярность. Сторонникам осознанного потребления подойдут износостойкие модели из нейлона и полиэстера.

Количество отделов для хранения, застежки в виде кнопок или замка, логотип или его отсутствие – дело каждого, но чем меньше деталей, тем более дорого и статусно смотрится данный аксессуар.

Континентальные кошельки или бумажники- тип кошельков большого размера, в которых можно хранить помимо купюр и карт еще и документы. Они ассоциируются с форматом «конверт» и позволяют размещать банкноты без сложения вдвое. На эти кошельки стоит обратить внимание именно в 2025 году, так как мода диктует тренд на сумки огромного размера.

Выбирайте кошелек в тон сумки, если хотите получить стильных монохром, или отдайте предпочтение сочному акценту в ансамбле. Кошельки ярких, насыщенных цветов привлекут внимание, а спокойные, пастельные оттенки станут признаком стильного минимализма и роскоши. Если вам откликается природная палитра, то присмотритесь к цвету года по версии Pantone – шоколадно-коричневый оттенок 17-230 Mocha Mousse. Он символизирует гармонию с природой и стремление к спокойствию.

Кард-холдеры подойдут для любителей минимализма и крошечных сумочек, а также для тех, кто носит кошельки в кармане. Выбирайте подходящий для себя вариант: базового цвета, с логотипом известного бренда или с модным коровьим/леопардовым/змеиным принтом.

Монетницы помимо своей прямой функции – хранения монет – зачастую играют и декоративную роль. В тренде замшевые сумочки-мешочки, которые сочетают со свитерами, жакетами и любой верхней одеждой. Это еще один из атрибутов главенствующего стиля бохо-шик.

Клатчи идеально подходят для хранения денег и небольших личных вещей. Стильные и элегантные, каркасные и мягких форм, с тиснением под крокодила и бархатные, их можно прихватить с собой на особое мероприятие, а потом носить повседневно в большой сумке-шоппере.