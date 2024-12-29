Визажист Дорожкина объяснила, как сделать эффектный макияж на Новый год

При выборе макияжа на Новый год прежде всего стоит отдать предпочтение комфортным текстурам. Однако «макияж без макияжа» не сдает позиций и все еще входит в список трендов, объяснила Gazeta.SPb визажист Диана Дорожкина.

Главное — ровный тон и легкое контурирование. Год змеи вдохновляет на сочетание зеленого и золотого. Визажист посоветовала использовать эти цвета в макияже глаз и не забывать про хорошую тушевку по границе «зеленки» и кожи.

Относительно новый тренд в макияже называется «Frost» или «Ice». Здесь используется лиловые, голубые и серебряные оттенки, создавая эффект холода на лице.

«В каждом новогоднем образе важно, чтобы макияж был стойким. Учитывайте особенности своей кожи и характера мероприятия, тогда все сохранится в безупречном виде до конца праздника. Если планируете много есть, то не используйте яркие помады, требующие постоянного подкрашивания», — посоветовала Диана Дорожкина.

Водостойкая тушь спать ситуацию в случае снегопада и брызг шампанского. Когда нет настроения краситься самостоятельно, Дорожкина порекомендовала расслабиться и получить удовольствие в кресле визажиста перед началом мероприятия. В большинстве случаев это экономит время и создает невероятно праздничное настроение.