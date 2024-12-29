Приближающийся 2025 год вызвал интерес в свете предсказаний известных провидцев. По мнению покойного политика Владимира Жириновского, 2025 год станет переломным для России, которая укрепит свои позиции и объединит «русский мир» в границах бывшего СССР, возможно, создав новый военный блок с Турцией и Ираном. Жириновский также предрекал распад США, начало третьей мировой войны на Ближнем Востоке и ослабление Европы. Он считал, что Россия одержит победу в СВО и присоединит к себе юго-восточную часть Украины.

Болгарская ясновидящая Ванга, в свою очередь, предрекала для 2025 года катаклизмы и глобальный конфликт в Европе, но в то же время видела восстановление и процветание России, а также прорыв в медицине. Она также считала, что Россия одержит победу в СВО, а Крым станет важным форпостом.

Французский пророк Нострадамус предвидел на 2025 год новые катастрофы и внутренние конфликты в разных странах, а также изменения в отношениях между государствами, в том числе конфликты на религиозной почве. Он считал, что Китай может сыграть важную роль в восстановлении порядка в многорелигиозном мире. Нострадамус предрекал, что Китай станет ведущей мировой силой, играя роль посредника в урегулировании конфликтов и поддержании экономической стабильности.

Индийский астролог Аджай Бхамби считал, что 2025 год станет переломным для мира. По его мнению, с мая начнутся серьезные изменения, связанные с движением Юпитера по знакам зодиака, что окажет влияние на экономику и политику. Он предсказывает падение доллара и усиление Востока, что приведет к изменению мирового баланса сил. Бхамби отмечает, что 2025 год станет временем, когда человечество задумается о коллективном будущем. Особо позитивным, по его мнению, станет 2025 год для России, которую ждет процветание, рост финансов и завершение конфликта с Украиной весной. Бхамби был уверен, что Юпитер поспособствует примирению и восстановлению братских связей между странами.

Индийский астролог Аджай Бхамби предсказывал значительное укрепление отношений между Россией и Индией, что станет одним из ключевых факторов успеха Востока, привлекая к нему интерес других стран. Он также видел, что к 2033 году мир нормализуется после ряда катаклизмов, и начнется новая эра с доминированием доброты, творчества и духовности, где люди будут ценить природу и стремиться к гармонии.

Математик и прогнозист Сидик Афган, в свою очередь, предсказывал США серьезные внутренние потрясения, которые начнутся в декабре 2024 года и приведут к распаду страны на четыре части к 2027 году. Он считал, что это расплата за прошлые войны и конфликты. При этом Афган видел Россию победителем в этой глобальной трансформации, где начнется переустройство общества, произойдет кадровое обновление во власти и страна станет центром притяжения для других стран. Он также опроверг опасения по поводу третьей мировой войны до 2056 года. По мнению Афгана, нынешние глобальные проблемы связаны с утратой нравственных основ жизни, особенно на Западе, и именно Восток, во главе с Россией, ждет возрождение и созидание. Он считал, что Россия станет лидером в формировании нового миропорядка.