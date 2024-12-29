  • 18+

  • Сегодня

    29.12.24, Вс

    Погода

    +3°

  • 18+

  • Курсы валют

    $101.68 €106.1 ¥13.43

Концерт Шайни в Петербурге закончился госпитализацией двух подростков

На концерте исполнителя Шайни в клубе «Аврора» в субботу два несовершеннолетних посетителя были госпитализированы. Оба подростка, предположительно, отравились алкоголем.

Концерт Шайни в Петербурге закончился госпитализацией двух подростков
Фото: Шайни. Скриншот из видео

16-летняя девушка была доставлена в больницу с отравлением этанолом средней тяжести. Ее ровесник, 16-летний юноша, оказался в более тяжелом состоянии и был помещен в реанимацию. Отец мальчика сообщил, что ранее его сын не употреблял спиртные напитки. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Шайни (настоящее имя Никита Поляков) — российский рэп-исполнитель, родившийся 26 апреля 2004 года в Омске. Он начал свою карьеру в 2019 году, участвуя в творческом объединении SLATTHOOD до 2020 года. Первое признание публики пришло к нему в 2021 году после выхода трека «Kash Routine», записанного совместно с uglystephan. Широкая известность пришла к Шайни в начале 2022 года с релизом хита «Yeyo!».

ПОДЕЛИТЬСЯ:

«Петербургтеплоэнерго» объявило о старте акции «В Новый год – без долгов»

«Петербургтеплоэнерго» объявило о старте акции «В Новый год – без долгов»Деньги
Жителям Петербурга, Ленинградской области и Республики Карелия спишут пени при оплате задолженности до конца 2024 года. Как сообщается на сайте компании «Петербургтеплоэнерго», пени спишут, если погасить долги до 25 декабря 2024 года и оплатить текущие начисления. На сегодня общий размер начисленных пени населению составляет 45 млн рублей. Акция – это...
Подробнее

Загородное строительство: перспективы развития

Загородное строительство: перспективы развитияНовости
Растущий интерес к загородной недвижимости обусловлен желанием людей обрести спокойствие вдали от городской суеты. При этом покупатели всё чаще стремятся создать уникальное жилое пространство, соответствующее их личным предпочтениям и представлениям о комфорте. Дмитрий Фролов, генеральный директор ООО «Строительная Компания «Свой Дом», подчёркивает, что строительство загородного дома представляет собой сложный процесс....
Подробнее