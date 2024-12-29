Концерт Шайни в Петербурге закончился госпитализацией двух подростков

На концерте исполнителя Шайни в клубе «Аврора» в субботу два несовершеннолетних посетителя были госпитализированы. Оба подростка, предположительно, отравились алкоголем.

16-летняя девушка была доставлена в больницу с отравлением этанолом средней тяжести. Ее ровесник, 16-летний юноша, оказался в более тяжелом состоянии и был помещен в реанимацию. Отец мальчика сообщил, что ранее его сын не употреблял спиртные напитки. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Шайни (настоящее имя Никита Поляков) — российский рэп-исполнитель, родившийся 26 апреля 2004 года в Омске. Он начал свою карьеру в 2019 году, участвуя в творческом объединении SLATTHOOD до 2020 года. Первое признание публики пришло к нему в 2021 году после выхода трека «Kash Routine», записанного совместно с uglystephan. Широкая известность пришла к Шайни в начале 2022 года с релизом хита «Yeyo!».