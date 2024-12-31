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Колесов подвел погодные итоги года: чего ждать в новый год

В последние дни года погода в Петербурге была капризной, с резкими перепадами температуры и сильными осадками. Об этом в своём телегамм-канале сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Колесов подвел погодные итоги года: чего ждать в новый год
Фото: Pxhere

В частности, 30 декабря температура поднялась до +5,4 градусов, что не позволило установить новый рекорд. Утренний ливень, по словам Колесова, напоминал летнюю погоду, а грозу, которая прошла в канун Нового года, теперь можно будет вспоминать наряду с известной грозой 10 января.

Колесов отметил, что снег, которого ждали многие жители, выпадет только после Нового года. «Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе», — цитирует он Пушкина.

Синоптик пообещал продолжать информировать Петербуржцев о погодных условиях, начиная со второго января.

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