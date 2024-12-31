Мастранджело назвал победой переименование «Мюзик-холла» в театр имени Шаляпина

Дирижер Фабио Мастранджело считает переименование Петербургского «Мюзик-холла» в Музыкальный театр имени Ф. И. Шаляпина значимой победой. Об этом он заявил в интервью каналу «Россия 24».

Мастранджело, который с 2013 года руководит театром, отметил, что новое название более соответствует деятельности учреждения. Художественный руководитель театра отметил, что это большая победа, потому что деятельность театра не очень сильно соответствовала названию «Мюзикл-холл». У них есть симфонический оркестр, хор, оперный хор и множество оперных постановок.

Он добавил, что после открытия театра акцент будет сделан на классический репертуар, хотя мюзиклы также останутся в программе.

Реконструкция театра имени Ф. И. Шаляпина планируется к завершению в 2026 году.