В день святого праведного Иоанна Кронштадтского в Петербурге провели богослужение

В День памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского 2 января в Иоанновском женском монастыре на Карповке прошло торжественное богослужение. Службы состоялись и в других российских и зарубежных храмах, освященных в его честь, сообщили в пресс-службе Смольного.

Святой праведный более 50 лет служил в Кронштадте, его называли Всероссийским пастырем. К нему готовы были приехать представители и других конфессий. Благодаря Иоанну Кронштадтскому было организован самый первый Дом трудолюбия, где молодые люди могли получить профессию. Кроме того, ему обязаны появлением первых детских яслей, благодаря которым матери смогли пойти работать.

Он основал Иоанновский женский ставропигиальный монастырь, где занимаются социальной работой и благотворительностью, здесь помогают тем, кто оказался в тяжелой ситуации, дома, а также детям без родителей.