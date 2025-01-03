Запуск движения по Цимбалинскому путепроводу запланировали на 2027 год

Реконструкция Цимбалинского путепровода в Петербурге возобновится 4 января, и движение по нему планируется запустить до конца 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры города. Путепровод соединяет Фрунзенский и Невский районы и находится в створе улиц Белы Куна и Цимбалина.

В рамках реконструкции уже началась подготовка к надвижке блоков правого направления. Строители установили четыре временные опоры и смонтировали первые балки весом по 20 тонн на стапеле. Также завершено строительство двух опор — №3 и №7, а в настоящее время идет работа по созданию подпорной стены со стороны Цимбалина.

На данный момент ведутся работы по разработке котлована для фундамента опоры №6. Продолжение реконструкции направлено на улучшение транспортной инфраструктуры и повышение безопасности движения в этом районе города.