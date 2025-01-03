Сколько стоит проезд на общественном транспорте в Петербурге в 2025 году

С 1 января 2025 года в Петербурге произошло повышение цен на проезд в общественном транспорте, которое составило от 8% до 16%. В настоящее время жетон в метро стоит 81 рублей, а билет на наземный транспорт — 75 рублей. Это изменение затронуло также пользователей карты «Подорожник» и льготные категории граждан.

Помимо повышения цен на проезд в городском транспорте, произошёл и рост тарифов на пригородные поезда. Стоимость проезда на «Ласточке» увеличится на 8,2%, с 53,6 до 58 рублей, а цена каждого последующего километра вырастет с 2,68 до 2,9 рубля. Это подорожание также затронет пассажиров, использующих тариф «Стандарт».

Тем не менее, проезд на пригородных поездах подорожал в меньшей степени. Первые 20 километров по тарифу «Стандарт» остались на уровне 48,6 рубля, а каждый последующий километр будет стоить 2,43 рубля.

Таким образом, изменения в тарифах затронули всех пользователей общественного транспорта в городе.