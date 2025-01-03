  • 18+

  • Сегодня

    03.01.25, Пт

    Погода

    -6°

  • 18+

  • Курсы валют

    $101.68 €106.1 ¥13.43

Сколько стоит проезд на общественном транспорте в Петербурге в 2025 году

С 1 января 2025 года в Петербурге произошло повышение цен на проезд в общественном транспорте, которое составило от 8% до 16%. В настоящее время жетон в метро стоит 81 рублей, а билет на наземный транспорт — 75 рублей. Это изменение затронуло также пользователей карты «Подорожник» и льготные категории граждан.

Сколько стоит проезд на общественном транспорте в Петербурге в 2025 году
Фото: Baltphоto/Михаил Киреев

Помимо повышения цен на проезд в городском транспорте, произошёл и рост тарифов на пригородные поезда. Стоимость проезда на «Ласточке» увеличится на 8,2%, с 53,6 до 58 рублей, а цена каждого последующего километра вырастет с 2,68 до 2,9 рубля. Это подорожание также затронет пассажиров, использующих тариф «Стандарт».

Тем не менее, проезд на пригородных поездах подорожал в меньшей степени. Первые 20 километров по тарифу «Стандарт» остались на уровне 48,6 рубля, а каждый последующий километр будет стоить 2,43 рубля.

Таким образом, изменения в тарифах затронули всех пользователей общественного транспорта в городе.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Вклады vs недвижимость: куда инвестировать средства?

Вклады vs недвижимость: куда инвестировать средства?Новости
В условиях роста процентных ставок и постепенного сворачивания программ льготной ипотеки, россияне все чаще обращают внимание на альтернативные способы инвестирования своих сбережений. Банки в свою очередь начинают активно продвигать вклады с привлекательными условиями, обещая высокую доходность. Эксперты «ГК Алькор» проанализировали состояние и перспективы рынка вложений и представили результаты исследования. Так,...
Подробнее

В Петербурге выбрали лучший проект школы

В Петербурге выбрали лучший проект школыГород
Учебное заведение расположено на территории ЖК «Северная долина» в Выборгском районе города. В городе на Неве назвали лауреатов ежегодного конкурса «Строитель года». Главный приз в номинации «Лучший проект социальной инфраструктуры» завоевала ГБОУ школа №142 Выборгского района. В этом году победителя выбрали петербуржцы при помощи интернет-голосования. Школу №142 в ЖК «Северная...
Подробнее