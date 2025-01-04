Разрешение на парковку: как получить его, если прописан в другом районе Петербурга

У жителей Петербурга, желающих оформить льготное парковочное разрешение, могут появиться вопросы, если собственник автомобиля прописан в другом районе города. Согласно действующему законодательству, право на получение парковочного разрешения имеют жители зоны платной парковки, владеющие жилым помещением или зарегистрированные по месту жительства в этой зоне. В таких случаях возможно оформить временную регистрацию для супруга и подать документы на разрешение от его имени.

Для оформления разрешения необходимо подтвердить прописку с помощью справки о регистрации по месту жительства (форма 9) и подать документы через любое подразделение МФЦ или региональный Портал государственных и муниципальных услуг. Срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней.

На сегодняшний день в Петербурге действуют 116 278 парковочных разрешений, из которых 78 737 предназначены для жителей, 25 523 — для многодетных семей, 3938 — для электромобилей, 5984 — для специального транспорта, а также 2104 месячных и годовых разрешений. Кроме того, 28 разрешений выданы для Героев России и Почётным гражданам города.

Ранее глава комитета по транспорту Валентин Енокаев сообщил, что введения новых платных зон парковки не будет в течении 12 месяцев.