Всех владельцев квартир огорчили новым правилом

Владельцы квартир должны быть особенно внимательны к новым правилам, вступившим в силу, так как нарушение может обернуться штрафом от 20 тысяч рублей. Теперь собственники жилья обязаны предоставлять доступ сотрудникам управляющих компаний для проведения необходимых проверок, в частности, осмотра вентиляционных и дымоходных каналов.

Недавний судебный иск, рассмотренный в Волгоградском областном суде, стал прецедентом, когда управляющая компания подала в суд на владельца квартиры, который не допустил специалистов для обследования вентиляции.

Суд постановил, что правильное содержание этих систем критически важно для безопасного использования газового оборудования. Игнорирование уведомлений управляющей компании об обязательности проверки привело к тому, что суд обязал ответчика обеспечить доступ и взыскал с него 20 000 рублей в пользу компании как судебную пошлину.

С учетом того, что судебные пошлины значительно возросли, владельцам квартир стоит обратить внимание на новые требования, чтобы избежать неприятностей и дополнительных расходов. Теперь важно не только следить за состоянием своего жилья, но и соблюдать правила, установленные управляющими компаниями.