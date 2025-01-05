Ночное небо Ленобласти украсило северное сияние

В ночь на 5 января жители Ленобласти стали свидетелями редкого природного явления – северного сияния. Об этом сообщил телеграм-канал «АстроФотоБолото».

Особенно хорошо северное сияние было видно на востоке региона, примерно в получасе езды от Петербурга. Яркие цветные ленты, лучи и столбы озарили ночное небо. Как сообщили авторы телеграм-канала, сияние сопровождалось морозной погодой, когда «небо готово засиять» и «начинается игра света». Причиной этого явления стала мощная вспышка на Солнце, произошедшая 4 января, когда были зарегистрированы шесть мощных вспышек.

Цвета сияния зависят от того, с какими именно атомами и молекулами сталкиваются частицы солнечного ветра, а также от высоты, на которой происходит столкновение. Самыми распространенными цветами принято считать зеленый, красный, синий, белый и фиолетовый. Чаще всего северное сияние наблюдается в высоких широтах, вблизи северного магнитного полюса Земли. Иногда природное явление можно наблюдать и в более низких широтах, особенно в периоды повышенной солнечной активности.