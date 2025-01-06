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На Рождество в Петербурге метро и некоторые автобусы будут работать круглосуточно

В ночь с 6 на 7 января в связи с празднованием Рождества в Петербурге будет организовано круглосуточное движение метро и автобусов по маршрутам №№ 2, 74 и 86. Об этом сообщил СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

На Рождество в Петербурге метро и некоторые автобусы будут работать круглосуточно
Фото: Baltphoto

Для обеспечения перевозок в ночное время на эти маршруты будет дополнительно выделено 17 единиц подвижного состава. Интервал движения автобусов составит 30 минут.

Круглосуточно будут работать 10 маршрутов наземного транспорта: семь автобусных (№ 2, 74, 86, 193, 239, 263, 271), два троллейбусных (№ 23, 46) и один трамвайный (№ 39). Интервал движения поездов метро в новогоднюю и рождественскую ночи с 01:00 до 05:00 составит 5-10 минут, автобусов, троллейбусов и трамваев – 30 минут.

Ранее председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев поздравил петербуржцев с Новым годом и Рождеством, пожелав счастья, семейного уюта, здоровья и исполнения желаний.

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