На Рождество в Петербурге метро и некоторые автобусы будут работать круглосуточно

В ночь с 6 на 7 января в связи с празднованием Рождества в Петербурге будет организовано круглосуточное движение метро и автобусов по маршрутам №№ 2, 74 и 86. Об этом сообщил СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Для обеспечения перевозок в ночное время на эти маршруты будет дополнительно выделено 17 единиц подвижного состава. Интервал движения автобусов составит 30 минут.

Круглосуточно будут работать 10 маршрутов наземного транспорта: семь автобусных (№ 2, 74, 86, 193, 239, 263, 271), два троллейбусных (№ 23, 46) и один трамвайный (№ 39). Интервал движения поездов метро в новогоднюю и рождественскую ночи с 01:00 до 05:00 составит 5-10 минут, автобусов, троллейбусов и трамваев – 30 минут.

Ранее председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев поздравил петербуржцев с Новым годом и Рождеством, пожелав счастья, семейного уюта, здоровья и исполнения желаний.