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В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за гололеда

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозам Росгидрометцентра, объявлен «желтый» уровень опасности в связи с гололедом и изморозью. Предупреждение действует 7 января – с 10.00 до 21 часа. Местами ожидается отложение мокрого снега.

В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за гололеда
Фото: pixabay

«Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду.

Жителям и гостям города рекомендуется быть бдительными и соблюдать осторожность, особенно водителям. По возможности следует избегать поездок на автомобиле, чтобы предотвратить возможные аварии и пробки. Рекомендуется по возможности избегать поездок на автотранспорте для предотвращения возможных аварий и заторов на дорогах. Пешеходам следует быть особенно внимательными и осторожными в связи с ожидающимися погодными условиями.

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