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В Пулково провели рейд по выявлению нелегальных таксистов

В аэропорту Пулково прошла проверка Межведомственной транспортной комиссии Петербурга, которая направлена на выявление нарушений в сфере пассажирских перевозок легковым такси. Об этом сообщили в пресс-службе Комтранса.

В Пулково провели рейд по выявлению нелегальных таксистов
Фото: пресс-служба Комтранса

В ходе мероприятия сотрудники комтранса совместно с представителями транспортной полиции и ГИБДД проверили более 20 автомобилей. В результате было установлено, что один из водителей осуществлял перевозки без специального разрешения. Его автомобиль эвакуировали на штрафстоянку, а на водителя составили протокол об административном правонарушении. Еще два водителя получили штрафы за отсутствие цветографической схемы такси.

Председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев отметил, что проверки в Пулково проводятся регулярно для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров.

«Проверочные мероприятия в аэропорту Пулково проводятся регулярно независимо от того будние это дни или праздничные», — подчеркнул Енокаев.

В прошлом году сотрудники комитета по транспорту проверили более 1000 транспортных средств. По итогам проверок 21 автомобиль был изъят и помещен на специализированную стоянку.

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