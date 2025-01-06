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Взносы на капремонт в Петербурге выросли с 2025 года

В Петербурге с 2025 года увеличены взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов. Полный перечень новых тарифов опубликован в постановлении Смольного.

Взносы на капремонт в Петербурге выросли с 2025 года
Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В среднем минимальный взнос вырос на 1,25 рубля за квадратный метр. Размер платы зависит от типа дома и наличия лифта. Например, для собственников квартир в дореволюционных домах с лифтом взнос теперь составляет 14,26 рубля за квадратный метр (ранее 12,99 рубля), а в таких же домах без лифта — 13,67 рубля (ранее 12,45 рубля).

Также увеличены взносы для жителей кирпичных и панельных хрущевок, а также домов, построенных после 1980 года.

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