Агент Барриоса: Информация об уходе из «Зенита» – «полная ерунда»

Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, Луис Фелипе Поссо, опроверг появившуюся в СМИ информацию о желании игрока покинуть петербургский клуб, назвав ее «полной ерундой». Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По словам Поссо, у Барриоса действующий контракт с «Зенитом», и он хочет продолжать выступать за команду.

Вильмар Барриос — успешный игрок, который стал шестикратным чемпионом России, выиграв титулы в сезонах 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024. Он также двукратный обладатель Кубка России и четырехкратный обладатель Суперкубка страны.