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Эволюция звука: как поменялись автомобильные аудиосистемы

Автомобильные аудиосистемы прошли долгий путь эволюции от простых моделей с одним динамиком до сложных современных систем. Первые автомобильные радиоприемники имели лишь один динамик, но со временем количество и качество звукового оборудования значительно улучшились. Об этом сообщил 110km.ru.

Эволюция звука: как поменялись автомобильные аудиосистемы
Фото: Unsplash

Сейчас даже в бюджетных автомобилях устанавливают по четыре динамика, а в моделях премиум-класса их количество может достигать 20 и более.

Lada Granta (от 931 тысяч рублей) в базовой комплектации Classic’24 имеет аудиоподготовку и четыре динамика. Haval Jolion, самый продаваемый иностранный автомобиль в России, в базовой комплектации также имеет четыре динамика, а в комплектации Premium (от 2,6 миллионов рублей) – шесть динамиков. Lada Vesta в базовой комплектации оснащена четырьмя динамиками, а в топовой версии Techno’24 (от 1,9 миллиона рублей) – восемью динамиками.

Chery Tiggo 8 Pro Max имеет стандартно восемь динамиков, а в топовой комплектации Ultimate (от 3,5 миллионов рублей) – 10 динамиков. Chery Tiggo 9 в базовой комплектации имеет 8 динамиков, а в топовой Ultra (от 4,5 миллиона рублей) – 14 динамиков, включая встроенные в подголовники. Changan UNI-K (от 3,3 миллионов рублей) оснащен аудиосистемой Sony с 14 динамиками и 10-канальным усилителем, создающей, по утверждению производителя, атмосферу Венской оперы. Hongqi H9 (от 7,8 миллионов рублей) в базовой версии предлагает аудиосистему Bose с 12 динамиками.

Hongqi E-HS9 (от 9,4 миллионов рублей) имеет профессиональную аудиосистему премиум-класса с 16 динамиками. Электромобили Zeekr оборудуются аудиосистемами Yamaha. В кроссовере Zeekr X (от 6,6 миллиона рублей) установлено 13 динамиков, в минивэне Zeekr 009 (от 9,5 миллиона рублей) – 20 динамиков, а в рестайлинговом Zeekr 001 (от 6,9 миллиона рублей) – 28 динамиков.

Однако, количество динамиков – не предел совершенства. Например, аудиосистема Mercedes-Benz S-Class от Bang & Olufsen имеет 31 динамик. Топовая аудиосистема Range Rover от Meridian насчитывает 34 динамика и сабвуфер. Рекордсменами по количеству динамиков являются внедорожники Cadillac с аудиосистемами AKG Studio Reference: Escalade получил 36 динамиков, электрический кроссовер Celestiq – 38 динамиков, а электрический Escalade IQ – 40 динамиков.

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