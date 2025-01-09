Лунный календарь красоты на январь 2025: как выбрать оптимальные дни для ухода за собой

Астролог Ольга Шпекан дала рекомендации, в какие дни января лучше всего проводить процедуры по уходу за собой, чтобы добиться максимального эффекта и улучшить общее состояние, а также как использовать астрологическую энергетику для улучшения своей красоты и здоровья. Эксперт выделила наиболее подходящие дни этого месяца, когда визит в салон будет не только приятен, но и полезен.

Если вы успели завершить основные процедуры ухода до новогодних праздников, январь стоит посвятить восстановлению после активных праздников и бессонных ночей. Долгие зимние каникулы — отличная возможность для серьезных преобразований, требующих времени на реабилитацию. Это связано с тем, что под воздействием Марса, находившегося в ретроградном движении в декабре, возникает желание изменить свою внешность. Однако подобные эксперименты могут привести к негативным последствиям, таким как травмы и длительное восстановление, поэтому стоит проявлять осторожность.

Во время ретроградного Марса наиболее уязвимыми являются области головы, включая верхнюю часть лба и нос. Такие процедуры, как биоревитализация, инъекции ботокса и татуировка, лучше отложить до конца февраля. Если они необходимы, выбирайте опытных специалистов и подходящие даты по лунному календарю. Также не рекомендуется проводить серьезные косметические процедуры до весны.

Тем не менее, классические процедуры, такие как очищение кожи, массажи, стрижки, укладки и маникюр, будут уместны в этот период. Главное — выбрать благоприятные дни для этих манипуляций, чтобы увеличить их эффективность и избежать негативных последствий.

Благоприятные дни для процедур красоты в январе 2025

Стрижка: 3, 9, 10, 16, 17, 20, 28 и 30 января.

Для роста волос: 3, 9, 10, 30 января.

Для замедления роста и укрепления: 16, 17, 20, 28 января.

Для привлечения денег: 3, 9, 20 января.

Окрашивание волос: 3, 9, 10, 11, 16, 17 января.

Укрепляющие маски для волос: 4, 5, 8, 12, 14, 17, 19, 20 января.

Завивка волос: 3, 8, 9, 10, 11, 30 января.

Неблагоприятные дни для стрижки в январе:

Избегайте посещений 5, 7, 24, 25 и 31 января, чтобы избежать конфликтных ситуаций и плохого самочувствия.

Уход за лицом и телом

Благоприятные дни: 3, 12, 17, 19, 24, 26, 28 января.

Для косметологических процедур: 3, 12, 17, 19, 26, 28 января.

Для депиляции: 3, 12, 19, 24, 26 января.

Для маникюра и педикюра: 3, 7, 12, 19, 24, 26 января.

Маникюр на удачу: какие цвета выбрать в январе?

С точки зрения психологии цвета, стоит избегать бордовых, охристых и коричневых оттенков, так как они могут добавить угнетенности в зимнюю атмосферу. Вместо этого выбирайте пастельные тона — розовые, мятные или персиковые. Эти оттенки подарят легкость и свежесть. Золотые и серебристые добавят блеска и праздничного духа.

Маникюр в нюдовых оттенках по-прежнему в тренде и подходит для любой ситуации, придавая аккуратный и ухоженный вид. Таким образом, в январе 2025 года можно красиво и гармонично обновить свою внешность, следуя советам астролога и лунным циклам.