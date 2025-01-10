Реконструкция станции «Парк Победы» в Петербурге обойдется в 3,2 млрд рублей

ГУП «Петербургский метрополитен» объявил тендер на реконструкцию вестибюля станции «Парк Победы» в Петербурге. Начальная цена контракта составляет 3,26 миллиарда рублей. Информация о тендере размещена на портале госзакупок.

Согласно заданию, победитель конкурса проведет демонтаж надземного этажа, заменит эскалаторы и выполнит другие работы на объекте, который характеризуется как «особо опасный» и «технически сложный». Станция состоит из надземного этажа, подземного этажа и наклонного эскалаторного тоннеля. Площадь вестибюля составляет 953,6 квадратных метра, а общая площадь нежилых помещений подземного комплекса – 3781,8 квадратных метра.

После подписания контракта станция «Парк Победы» будет закрыта для пассажиров и откроется вновь 16 августа 2027 года.