Метрополитен стал самым популярным видом транспорта в Петербурге на праздники

В период новогодних каникул пассажиры совершили около 19 миллионов поездок на общественном транспорте Петербурга. Наиболее популярным видом транспорта в это время стал метрополитен, на втором месте — автобусы, а замыкают тройку лидеров трамваи и троллейбусы. Ежедневно в праздничные дни на линиях работали около двух тысяч автобусов, троллейбусов и трамваев.

В новогодние праздники метро воспользовались более чем 8,2 миллиона раз, автобусами — более чем 6,2 миллиона раз, а трамваями и троллейбусами — свыше 4,5 миллиона раз.

В пресс-службе комитета по транспорту Петербурга также сообщили, что с 31 декабря по 1 января на линиях наземного транспорта круглосуточно работали 18 маршрутов. За это время метрополитеном воспользовались 122 тысячи пассажиров. В рождественскую ночь с 6 на 7 января работали шесть маршрутов общественного транспорта, а метро перевезло более чем 12 тысяч пассажиров.

Утром каждый день на маршруты выходило необходимое количество подвижного состава. Также был подготовлен резервный транспорт на случай необходимости. Более чем 1,9 тысячи светофоров обеспечивали регулирование движения. Круглосуточно дежурили 18 аварийных бригад — в диспетчерскую службу СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» поступило 927 заявок. Все они были выполнены в срок.

Как сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», в праздничные дни трамваи и троллейбусы перевезли более чем 4,5 миллиона пассажиров. С 29 декабря по 8 января на маршрутах ежедневно работало до 400 трамваев и 400 троллейбусов. Также в Новый год и Рождество некоторые маршруты электротранспорта работали в ночное время.

Наиболее востребованными в праздники стали трамваи № 55 и № 100, троллейбусы № 23 и № 31.

Отметим, что одним из праздничных развлечений для жителей и гостей Петербурга стала поездка на ретропоезде «Лахта». Ранее вице-губернатор города Кирилл Поляков рассказывал, что в новогодние праздники поезд перевез свыше 21,5 тысячи человек.

В рамках праздничного проекта «Волшебный трамвай», о котором в декабре рассказывал глава Комтранса Валентин Енокаев, в Санкт-Петербурге работали специальные вагоны. Новогодний грузовой трамвай со сказочной инсталляцией «Передвижная станция снеговиков» совершил около 20 специальных рейсов по вечернему городу, а трехсекционные трамваи «Светлячки» в обычном режиме обслуживали пассажиров маршрутов № 60 и № 100.