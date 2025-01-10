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Ивлеева засняла на видео задымление главной ёлки Петербурга

Главная елка Петербурга на Дворцовой площади задымилась из-за короткого замыкания в гирлянде. Об этом сообщила популярный блогер Настя Ивлеева, ставшая свидетельницей происшествия во время прогулки по центру города.

Ивлеева засняла на видео задымление главной ёлки Петербурга
Фото: Gazeta.SPb.ru

«Кстати, приехали пожарные, там какая-то игрушка или гирлянда начала дымиться. Короче, слава богу, всё», — прокомментировала Ивлеева.

По данным МЧС, короткое замыкание произошло на высоте 6-7 метров и не привело к возгоранию. Трехметровый участок гирлянды был демонтирован.

Ранее Ивлеева перепутала Пасху с Рождеством Христовым, опубликовав пост с фразой «Христос Воскресе!» Однако, спустя всего пять минут, блогеры указали ей на ошибку, и Ивлеева поспешила удалить публикацию.

Настя Ивлеева — российская блогер, телеведущая и актриса. Ивлеева получила известность благодаря своим видеороликам, посвященным повседневной жизни, путешествиям, шопингу и другим развлекательным темам. Её яркий имидж, прямой и откровенный стиль общения и активность в социальных сетях способствовали огромной популярности.

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