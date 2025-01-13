Экономист Остапович предупредил о последствиях снижения роста зарплат в России

Снижение темпов роста зарплат в России в 2025 году может привести к турбулентности на рынке труда и дефициту кадров. Об этом директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал info24.ru.

Снижение темпов роста зарплат в одних отраслях может вызвать переток работников в другие, где зарплаты выше. Например, с «гардинно-тюлевых» и «пельменных» фабрик на машиностроительные заводы, особенно связанные с оборонным производством, где зарплаты выше в 1,5-2 раза и есть социальный пакет. Переток кадров усилит одни сферы деятельности и ослабит другие, что создаст дополнительные трудности из-за существующего «огромного дефицита кадров». Любой переход работника из одной отрасли в другую будет усугублять ситуацию из-за отсутствия резервных трудовых ресурсов.

Влияние высокого роста зарплат в 2024 году

Слишком быстрый рост зарплат в 2024 году создавал дополнительную нагрузку на фонд оплаты труда.

Предприниматели перекладывали эти затраты на конечную цену товаров и услуг, что способствовало росту инфляции.

В октябре 2024 года, по данным Росстата, номинальные зарплаты росли темпами, близкими к 116%, что является экстремальным показателем.

Остапкович посчитал, что темпы роста зарплат в 2025 году замедлятся, и «галопирующего роста зарплат» не будет.