Голикова анонсировала изменения в программе бесплатной медпомощи

Вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала изменения в программе госгарантий бесплатной медицинской помощи. Программа сохранит эффективные меры 2024 года, включая диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья, наблюдение за работающими и медреабилитацию. Об этом сообщил fedpress.ru.

Финансирование программы увеличено на 16,5% (500 млрд рублей) по ОМС, что позволит расширить объем услуг и скорректировать их стоимость, а также увеличить зарплаты медперсоналу на 17%. В программу добавлен новый раздел для участников СВО, предусматривающий проактивную помощь, диспансеризацию, телемедицину, приоритетную медпомощь и санаторно-курортное лечение. Введен новый порядок передачи выписных эпикризов в поликлиники.

Также будет реализовываться проект «Здоровье для каждого» с обследованиями и рекомендациями по ЗОЖ. Обновлен порядок назначения препаратов для тяжелых заболеваний, включая молекулярно-генетические и иммуногистохимические исследования для онкобольных. Для жителей отдаленных районов будут организованы стационары на дому. Голикова подчеркнула ответственность регионов за реализацию программы. Контроль возложен на Минздрав и ФОМС.