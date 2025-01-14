Константин Хабенский произнес речь на церемонии прощания с Евгенией Добровольской

Художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский простился с актрисой Евгенией Добровольской на траурной церемонии, произнеся речь. Об этом сообщил 360.ru.

В начале речи актер процитировал слова критика Анатолия Смелянского о невосполнимой утрате и мощной эмоциональной силе Добровольской. Затем Хабенский отметил, что страдания актрисы закончились, что “душа выдохнула” и радуется такому большому количеству пришедших проститься с ней.

Напомним, что народная артистка России Евгения Добровольская скончалась 10 января после года борьбы с тяжелым заболеванием. С 1990 года Евгения Добровольская служила в Московском Художественном театре (МХТ) им. А.П. Чехова. Она была одной из ведущих актрис театра и сыграла десятки главных ролей в разнообразных постановках, от классики до современной драматургии.