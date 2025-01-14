Татьяна Тарасова прокомментировала слухи о беременности фигуристки Трусовой

В Сети появилась информация, что фигуристка Александра Трусова ждет ребенка. Спортсменка, вышедшая замуж летом за Макара Игнатова, предположительно, скоро станет мамой. Из-за беременности Трусова, как сообщают, отказалась от поездки в Баку и не участвовала в ледовом шоу. Также отмечается, что 20-летняя фигуристка больше не выполняет сложные элементы, ссылаясь на медицинские ограничения.

Сама Александра Трусова пока не комментировала новость о беременности. Однако, известный тренер Татьяна Тарасова уже высказала свое мнение по этому поводу. Тарасова заявила, что это личное дело спортсменки, и отметила, что беременность, по ее мнению, ставит точку в карьере фигуристки.

Она читает, что Трусова не сможет вернуться в спорт после рождения ребенка, поскольку у нее теперь другие приоритеты. При этом тренер подчеркнула, что поздравит Трусову лично при встрече, назвав беременность радостным событием.