Полицейские со стрельбой остановили водителя отечественного авто в Мурино

В Санкт-Петербурге правоохранители с помощью оружия задержали водителя, который пытался скрыться от преследования. После выстрела в колесо автомобиль был остановлен, а нарушитель задержан

Инцидент произошел 20 марта около трех часов ночи в Мурино. Во время патрулирования наряд Госавтоинспекции попытался остановить отечественный автомобиль на Лесной улице. Однако водитель проигнорировал требования полицейских, увеличил скорость и попытался скрыться.

После этого правоохранители приступили к преследованию нарушителя. Несмотря на неоднократные требования остановиться, злоумышленник продолжал движение. Во время движения лихач совершал опасные маневры, создавая угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения.

Для принудительной остановки транспортного средства полицейские решили применить табельное оружие. Один из сотрудников произвел предупредительный выстрел в воздух, а затем точным выстрелом повредил колесо автомобиля. После этого машина остановилась, из нее выбежали водитель и двое пассажиров.

Сотрудники полиции задержали водителя отечественного авто на Лесной улице. Им оказался 21-летний житель поселка Тикопись Кингисеппского района Ленобласти. Его доставили в отдел и привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На данный момент правоохранители ищут двух пассажиров, которые скрылись с места происшествия. В результате применения оружия никто не пострадал.