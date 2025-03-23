Фигуристка Александра Трусова объявила о беременности во время шоу в Петербурге

Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Трусова официально объявила о беременности во время турнира шоу-программ «Русский вызов» в Санкт-Петербурге.

Вместе с супругом, фигуристом Макаром Игнатовым, она представила программу. В ней Трусова эффектно продемонстрировала свое положение. Она сбросила пиджак, показав округлившийся живот, а на экране появилось изображение УЗИ. Игнатов в этот момент обнял ее сзади.

Ведущий шоу Алексей Ягудин поздравил пару с предстоящим пополнением в семье. Пол будущего ребенка фигуристы решили пока не раскрывать, пообещав устроить гендер-пати.

Александра Трусова заявила, что их будущий ребенок не будет связан с фигурным катанием. Ожидается, что в семье Игнатовых появится малыш в июле.

Отметим, что Александра Трусова и Макар Игнатов связали себя узами брака в августе прошлого года, после чего фигуристка сменила фамилию на Игнатова.

Девушка является серебряным призером Олимпиады-2022, а также обладательницей бронзы чемпионата мира и серебра и бронзы чемпионатов Европы. Она вошла в историю как первая фигуристка, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные прыжки — лутц, тулуп и флип.