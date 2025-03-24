Подростки распылили в лицо дворника содержимое газового баллончика в Приморском районе

В Приморском районе Санкт-Петербурга зарегистрированы два случая нападения неизвестных подростков с использованием газового баллончика. Одним из пострадавших стал дворник.

Как стало известно Gazeta.SPb, первое происшествие случилось около 13:20, жертвой стал мужчина, работающий дворником. Неизвестные распылили ему в лицо содержимое газового баллончика. Заявление от пострадавшего в полицию не поступало.

Второе нападение произошло около 14:15. В этот раз пострадал ребенок — ученик шестого класса, которому неизвестные также распылили перцовый баллончик в лицо. Заявление от отца мальчика было принято правоохранителями.

Оба инцидента произошли в разных частях района, при этом подозреваемые описаны как два подростка. Один — около 13 лет, в красной куртке и синих джинсах с белыми пятнами, с большой зеленой сумкой. Второй — около 11 лет, в темной куртке и темных брюках.

На местах происшествий видеонаблюдение отсутствует. В следственном отделе Приморского района решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хулиганства и причинения легкого вреда здоровью.