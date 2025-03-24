Петербург организует для школьников из Мариуполя культурные каникулы

С 24 по 30 марта Санкт-Петербург примет 119 школьников из Мариуполя, предоставив им уникальную образовательную программу «Параллели судьбы».

Инициатива, реализуемая администрацией города, направлена на укрепление дружеских связей между двумя городами и культурный обмен, сообщает пресс-служба Смольного.

Программа включает в себя исследовательскую работу, посвященную историческим и культурным параллелям между Петербургом и Мариуполем. Учащиеся изучат архитектурное наследие, промышленные традиции и памятники обоих городов.

Результаты своих исследований школьники представят в виде оригинального авторского тура, используя театральные и мультимедийные средства. Лучшие работы будут интегрированы в реальные экскурсионные программы, способствуя укреплению историко-культурных связей.

Помимо исследовательской работы, мариупольские школьники посетят знаменитые петербургские достопримечательности: Центральный музей связи, Музей железных дорог России, Екатерининский дворец и Академию художеств.

Программа «Параллели судьбы» — это продолжение широкомасштабной помощи Санкт-Петербурга Мариуполю.

В администрации города подчеркивают, что с лета 2022 года Северная столица приняла более 6 тысяч школьников из освобожденного города, предлагая каждому уникальные и интересные программы, разработанные лучшими педагогами города.