На Ярмарке вакансий в Петербурге расскажут о программе «Начинающий водитель»

В Санкт-Петербурге 27 марта состоится Ярмарка вакансий. На мероприятии можно будет узнать о программе «Начинающий водитель».

О ней расскажут сотрудники СПб ГУП «Пассажиравтотранс», сообщает пресс-служба городского предприятия. Ярмарка вакансий начнется в 10 утра и закончится в 13:00 в Кадровом центре Фрунзенского района Санкт-Петербурга на Бухарестской улице.

Петербуржцы смогут смогут встретиться с представителями отдела кадров предприятия и пообщаться с возможным будущим работодателем напрямую.

Автобусный парк № 1 предлагает привлекательные условия труда и конкурентоспособную заработную плату. В частности, открыты вакансии водителей автобусов с потенциальным доходом до 180 тысяч рублей и слесарей по ремонту автомобилей с заработной платой до 100 тысяч рублей.

Особое внимание обращается на уникальную программу «Начинающий водитель». Автобусный парк № 1 предоставляет возможность пройти обучение с категории В на категорию D за счет предприятия с последующим трудоустройством.