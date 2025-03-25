ГАТИ предупредила об ограничении движения на дорогах в двух районах Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) информирует о временных ограничениях и закрытиях дорожного движения в двух районах Санкт-Петербурга, вступающих в силу 27 марта 2025 года.

Эти ограничения связаны с проведением плановых ремонтных и строительных работ, сообщает пресс-служба ГАТИ.

В Адмиралтейском районе с 27 марта 2025 года по 13 октября 2026 года будет ограничено движение транспорта по Малому Казачьему переулку на участке от набережной реки Фонтанки до Большого Казачьего переулка. Ограничения обусловлены установкой временных ограждений и пешеходной галереи.

В Колпинском районе, в поселке Металлострой, с 27 марта по 23 апреля ожидаются более значительные изменения в организации дорожного движения. В связи со строительством водопроводных сетей будет ограничено движение по Плановой улице от Петрозаводского шоссе до Станционной улицы, при этом движение в направлении от Петрозаводского шоссе к Станционной улице будет полностью закрыто.

Кроме того, будет закрыто движение по улицам Чкалова, Комсомола, Пролеткульта, Третьей Пятилетки, Максима Горького и по Полевой улице в районе пересечения с Плановой улицей. Для объезда рекомендуется использовать Петрозаводское шоссе, Славянскую дорогу, Центральную улицу, Железнодорожную улицу, улицу Максима Горького и Плановую улицу.

ГАТИ напоминает, что все работы будут проводиться с обеспечением безопасного прохода для пешеходов. Рекомендуется заранее планировать маршруты, учитывая вводимые ограничения.