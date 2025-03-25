Смольный назвал обновление Консерватории подарком для города на День работника культуры

На День работника культуры, который отмечается 25 марта, Санкт-Петербург получил в качестве подарка обновленную Консерваторию.

Об этом сообщила пресс-служба Смольного, поздравив жителей города с праздником. С петровских времен Петербург создавал и хранил бесценные образцы мирового искусства, многие из которых стали достоянием всей планеты, а сам город продолжает жить насыщенной культурной жизнью, подчеркнули в администрации Северной столицы.

Мировое признание получили такие петербургские фестивали, как «Звёзды белых ночей», DANCE OPEN, «Опера – всем», «Классика на Дворцовой» и многие другие. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур ежегодно привлекает десятки иностранных делегаций. В этом году культурные учреждения города готовят масштабную программу, посвященную 80-летию Победы, отметили в пресс-службе Смольного.

В городе продолжаются реконструкция и строительство театров, открываются новые музейные экспозиции, обновленная Консерватория. В городской администрации подчеркивают, что культура в Северной столице доступна каждому: молодежь активно использует «Пушкинскую карту», а старшее поколение — сертификаты программы «Серебряный возраст».