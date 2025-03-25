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Парковка на Лиговском проспекте признана самой востребованной в Петербурге

Михаил Яковлев
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Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга

Автостоянка на Лиговском проспекте рядом с гостиницей «Октябрьская» стала самой популярной парковкой в Санкт-Петербурге. Оборачиваемость этой стоянки достигла 413%, что означает, что при вместимости в 49 машин в среднем 202 автомобиля паркуются здесь в течение суток.

В тройке самых востребованных парковок также оказались Казанская площадь с оборачиваемостью 187% (в среднем 86 автомобилей в сутки) и площадь Островского с оборачиваемостью 147% (в среднем 84 автомобиля в сутки).

Городские власти напоминают водителям о наличии удобных городских и перехватывающих автостоянок. В настоящее время в Петербурге работают 15 городских автостоянок с общей вместимостью 1909 мест и 19 перехватывающих парковок на 1821 место.

Ранее глава Комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев заявил о планах по расширению зоны платной парковки на 29 улиц, включая набережные Адмиралтейского и Центрального районов, а также канал Грибоедова и нечетную сторону Обводного канала.

По словам Енокаева, чиновники анализируют статистику и прорабатывают разные варианты снижения трафика. Он подчеркнул, что введение платной парковки — не самоцель, а часть регулирования в условиях, когда автомобилизация растёт, а расширять существующие дороги в центре возможности нет.

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