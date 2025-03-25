Петербуржцам рассказали о книжных новинках 2025 года

В 2025 году на полках магазинов Петербурга появилось немало книжных новинок, но далеко не все они оказались так интересны, как ожидалось.

Первой новинкой стала «Когната» Алексея Сальникова, пишет «Афиша Петербурга» . Автор «Петровых в гриппе» экспериментирует с фэнтези, сохраняя свой фирменный юмор и ироничный стиль. Книга представляет собой интересный, но неровный эксперимент, скорее развлекательный, чем глубоко оригинальный.

Второй новой книгой в этом году стал «Тоннель» Яны Вагнер. Автор создает напряженную атмосферу постапокалиптического метро, используя формат дневника для передачи нарастающего безумия главной героини. Однако идея постапокалипсиса в метро не нова, а второстепенные персонажи и сюжет остаются слабо проработаны. Роман — неплохое исследование коллективной травмы, но не слишком оригинален в своем жанре.

Третьей новинкой стал «Рассвет жатвы» Сьюзен Коллинз. Стоит отметить, что это приквел к «Голодным играм», который может удовлетворить фанатов серии, но разочарует тех, кто ожидал большего от автора «Голодных игр».