Петербуржцам рассказали о книжных новинках 2025 года

В 2025 году на полках магазинов Петербурга появилось немало книжных новинок, но далеко не все они оказались так интересны, как ожидалось.
Первой новинкой стала «Когната» Алексея Сальникова, пишет «Афиша Петербурга». Автор «Петровых в гриппе» экспериментирует с фэнтези, сохраняя свой фирменный юмор и ироничный стиль. Книга представляет собой интересный, но неровный эксперимент, скорее развлекательный, чем глубоко оригинальный.
Второй новой книгой в этом году стал «Тоннель» Яны Вагнер. Автор создает напряженную атмосферу постапокалиптического метро, используя формат дневника для передачи нарастающего безумия главной героини. Однако идея постапокалипсиса в метро не нова, а второстепенные персонажи и сюжет остаются слабо проработаны. Роман — неплохое исследование коллективной травмы, но не слишком оригинален в своем жанре.
Третьей новинкой стал «Рассвет жатвы» Сьюзен Коллинз. Стоит отметить, что это приквел к «Голодным играм», который может удовлетворить фанатов серии, но разочарует тех, кто ожидал большего от автора «Голодных игр».