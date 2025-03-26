Торговый центр «Адмирал» перешел к новому владельцу

Пятиэтажный ТЦ «Адмирал» у метро «Адмиралтейская» продан структурам миллиардера Андрея Фоменко.

В понедельник, 21 марта, Росреестр зарегистрировал продажу ТЦ «Адмирал», расположенный на углу Малой Морской улицы. Новым владельцем здания стала «Независимая финансовая группа» миллиардера Андрея Фоменко, которому также принадлежит сеть бизнес-центров «Сенатор».

Пятиэтажный торговый центр площадью около 10 тысяч квадратных метров был построен в 2011 году. Объект ранее принадлежал компании «Петро Мир», связанной с предпринимателем Михаилом Мирилашвили. Сумма сделки не разглашается, однако предположительно здание могло быть продано примерно за 1,5 миллиарда рублей, сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург».

Это уже не первая крупная продажа актива «Петро Мир» в Петербурге. Ранее холдинг реализовал особняк Долгоруковой на пересечении Литейного проспекта и Фурштатской улицы, в нем собираются открыть популярный театр.