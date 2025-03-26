Театры Петербурга готовят премьеры к юбилею Великой Победы

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне театры Санкт-Петербурга представят зрителям ряд новых постановок, рассчитанных на самую разную аудиторию.

В праздничный день у театра Ленсовета пройдет открытый концерт, где прозвучат стихи и песни военных лет. В программе примут участие народные артисты России Михаил Боярский и Сергей Мигицко, заслуженный артист России Семен Стругачев и другие известные артисты.

В этом году было решено выйти за пределы театра и организовать концерт под открытым небом, рассказал директор театра имени Ленсовета Валерий Градковский. Он выразил надежду, что артисты смогут собрать вокруг театра множество зрителей.

Театр имени Комиссаржевской представит премьеру спектакля «Многоголосье». Постановка посвящена артистам, выступавшим на сцене в блокадном Ленинграде.

В честь праздника на сцене Большого драматического театра имени Товстоногова состоится премьера литературно-музыкальной композиции, подготовленной совместно с Музыкальным театром имени Федора Шаляпина.

Оркестр под руководством маэстро Фабио Мастранджело примет участие в спектакле «В 7 часов вечера после войны». В рамках постановки прозвучат уникальные музыкальные композиции и представлены документальные материалы, посвященные Великой Отечественной войне.