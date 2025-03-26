На КАД введут ограничения движения из-за уборки разделительной полосы

На КАД перекроют одну полосу движения и ограничат скорость из-за уборки мусора.

С 27 по 31 марта на участке внешнего кольца между развязками с Рябовским шоссе и Пискаревским проспектом будет полностью перекрыта четвертая полоса, а на оставшихся трех скорость движения ограничат до 50 километров в час.

Данные ограничения связаны с плановыми мероприятиями по уборке мусора в разделительной полосе автодороги. Работы будут проводиться круглосуточно в две смены с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Для организации безопасного движения на участке работ установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световую сигнализацию. Информация о временных ограничениях будет отображаться на электронных табло автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Пузыревский добавил, что все мероприятия проводятся в соответствии с утвержденной и согласованной схемой организации дорожного движения. В ведомстве рекомендуют водителям заранее планировать маршрут и соблюдать установленный скоростной режим на данном участке дороги.